Минобороны РФ: российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Вооруженные силы России уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Центр находился в районе населенного пункта Днепровское. Он был уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования. Также российские военные поразили две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов, расположенных в районах Николаевки и Берестовое в ДНР.
Ранее посол ЛНР в России заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных.
Видео: Минобороны России
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