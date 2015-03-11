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Минобороны РФ: российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

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Он был уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Вооруженные силы России уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Центр находился в районе населенного пункта Днепровское. Он был уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования. Также российские военные поразили две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов, расположенных в районах Николаевки и Берестовое в ДНР.

Ранее посол ЛНР в России заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, николаевская область, центр радиоэлектронной разведки
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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