Минобороны РФ: российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Он был уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Вооруженные силы России уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Центр находился в районе населенного пункта Днепровское. Он был уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования. Также российские военные поразили две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов, расположенных в районах Николаевки и Берестовое в ДНР.

Ранее посол ЛНР в России заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных.

Видео: Минобороны России