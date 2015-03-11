Посол ЛНР в России заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных. Об этом он рассказал в эфире "Соловьев Live".
Мирошник отметил, что большая часть военнопленных находятся на территории ДНР. По его словам, каждый день количество увеличивается на сотни человек.
Также посол заявил, что число пленных и погибших военнослужащих ВСУ в Донбассе будет увеличиваться. Он объяснил это тем, что украинское командование перебрасывает в районы боевых действий части территориальной обороны, которые состоят из гражданского населения.
Ранее Пушилин высказался о перспективах проведения референдума по вхождению в Россию.
Видео: VK / СОЛОВЬЁВ LIVE
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