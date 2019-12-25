Захарова назвала странными заявления посла Израиля о поставках оружия Киеву

В Москве назвали странным тот факт, что израильский посол в Киеве Михаил Бродский постоянно заявляет о поставках оружия со стороны еврейского государства Вооруженным силам Украины. Соответствующей информацией с аудиторией в собственном Telegram-канале поделилась официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница обратила внимание на то, что внешнеполитическое ведомство в Израиле опровергло слова своего же дипломатического сотрудника о поставках для ВСУ ракетных комплексов Patriot американского производства.

Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не "оценочные суждения", не "личная точка зрения". Это выдаваемые за факты сентенции официального лица. Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова призвала не выдергивать из контекста слова Мединского о Карабахе.

Фото: МИД России