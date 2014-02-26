Минобороны РФ: под Яворовым уничтожено до 180 иностранных наемников

Под обстрелом оказался учебный центр ВС Украины в населенном пункте Старичи и военный полигон Яворовский. Там развернуты пункты подготовки и боевого слаживания иностранных наемников.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара ВС РФ по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области удалось уничтожить около 180 иностранных наемников и крупную партию вооружений.

В воскресенье, 13 марта, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности. Под обстрелом оказался учебный центр ВС Украины в населенном пункте Старичи и военный полигон Яворовский. Там развернуты пункты подготовки и боевого слаживания иностранных наемников. После этого их отправляют воевать против российских военнослужащих. По словам Конашенкова, "уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено".

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Видео: YouTube / Минобороны России