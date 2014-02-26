Зеленский заявил о задаче Киева добиться его встречи с Путиным

В Кремле считают, что встреча Путина и Зеленского "концептуально возможна", но перед этим должны поработать украинская и российская делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главную цель Киева на переговорах с Россией. По словам лидера, украинская делегация на переговорах с Москвой добивается его встречи с Путиным. Об этом Зеленский упомянул в обращении жителям Украины.

Кроме того, Киев настаивает на "действующих гарантиях безопасности, а не как в случае с Будапештским меморандумом". Напомним, что документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия

В Кремле считают, что встреча Путина и Зеленского "концептуально возможна", но перед этим должны поработать украинская и российская делегации. Только так "президенты встретятся ради результата".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил установление бесполетной зоны над Украиной. По его словам, это приведет к началу Третьей мировой войны.

Ранее мы сообщили, что в ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей.

Видео: Telegram/Zelenskiy / Official