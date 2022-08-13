Минобороны РФ опубликовало кадры доставки гумпомощи жителям Лисичанска после освобождения

Военные занимались адресной доставкой продуктов питания и лекарств.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры доставки гуманитарной помощи жителям освобожденного в рамках специальной военной операции на Украине города Лисичанска, расположенного на территории Луганской народной республики. В пресс-службе военного ведомства пояснили, что кроме общей раздачи гумпомощи также выполнена адресная доставка необходимых продуктовых наборов и медикаментов маломобильным категориям граждан. Миссия проводилась также в отдаленных районах населенного пункта.

Всего с начала освобождения города военнослужащими Центрального военного округа было доставлено около 100 тонн гуманитарной помощи. пресс-служба Минобороны России

Специалисты пояснили, что в состав продовольственных наборов гумпомощи входят крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости и детские памперсы. По словам местного населения, Вооруженные силы Украины и власти киевского режима на протяжении нескольких месяцев пытались уничтожить городскую инфраструктуру, включая электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

ПВО РФ сбила две украинские ракеты HIMARS в районе Новой Каховки.

Фото видео: Минобороны России