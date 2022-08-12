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ПВО РФ две украинские ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидации дронов в ДНР и Харьковской области.

Российская противовоздушная система обороны сбила в воздушном пространстве две украинские ракеты HIMARS американского производства в районе Новой Каховки. Об этом рассказал в рамках регулярного брифинга от 12 августа официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также российские средства ПВО сбили пять беспилотников противника, находившихся над территорией Донецкой народной республики и в Харьковской области.

ВКС уничтожили на Донбассе поставленную Украине американскую РЛС контрбатарейной борьбы.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, игорь конашенков, минобороны, новая каховка, пво, харьковская область
Категории: Тема дня,

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