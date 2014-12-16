Минобороны РФ назвало цель лабораторий США на Украине

Сообщается, что особый интерес для военных биологов из США представляла американская чума свиней.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) ВС РФ Игорь Кириллов назвал цель биолабораторий США на Украине. Об этом он заявил на брифинге.

По словам Кириллова, их основной целью являются экономически значимые инфекции, которые способны нанести ущерб странам в сфере сельского хозяйства. К ним относятся сап, африканская и классическая чума свиней, а также высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

Также Кириллов отметил, что особый интерес для военных биологов из США представляла американская чума свиней. Этому возбудителю посвятили два проекта: TAP-3, направленный на диких животных Украины, и TAP-6, направленный на страны Восточной Европы.

Ранее в Минобороны сообщили, что США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов.

Видео: Минобороны России