Минобороны РФ: ВСУ ударили "Точкой-У" по мирным жителям Херсонской области

Среди гражданского населения есть пострадавшие, часть домов разрушена.

В субботу, 7 мая, солдаты ВСУ ударили тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по частному сектору города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В результате атаки было разрушено и повреждено несколько зданий - в частности, дома, в котором проживали семья с ребенком и ветеран труда. Среди мирного населения есть пострадавшие.

На данный момент местные жители устраняют последствия завалов. В городе работают коммунальные службы.

Ранее мы сообщили о том, что украинские войска не готовились к боям в Мариуполе.

Фото и видео: Минобороны России