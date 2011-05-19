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Минобороны РФ: ВСУ ударили "Точкой-У" по мирным жителям Херсонской области

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Среди гражданского населения есть пострадавшие, часть домов разрушена.

В субботу, 7 мая, солдаты ВСУ ударили тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по частному сектору города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. 

В результате атаки было разрушено и повреждено несколько зданий - в частности, дома, в котором проживали семья с ребенком и ветеран труда. Среди мирного населения есть пострадавшие.

На данный момент местные жители устраняют последствия завалов. В городе работают коммунальные службы.

Ранее мы сообщили о том, что украинские войска не готовились к боям в Мариуполе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, спецоперация на украине, точка-у, херсон
Категории: Видео, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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