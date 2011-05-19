Пленный полковник ВСУ: украинские войска не готовились к боям в Мариуполе

Морская пехота ВСУ не подготовилась к боевым действиям в Мариуполе. Такие показания предоставил пленный начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты полковник Дмитрий Кормянков. Видео с военнопленным было записано в одном из населенных пунктов ДНР, сообщает РИА Новости.

По данным Кормянкова, украинские солдаты действовали по ситуации, заняв оборону статически.

Мы изначально не готовились к ведению боевых действий в населенном пункте. У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. Дмитрий Кормянков, пленный начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты, полковник

Отметим, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск в лице командира бригады, героя Украины полковника Владимира Баранюка и начальника штаба полковника Дмитрия Кормянкова оказался в плену при выходе "Азовмаш".

Ранее мы сообщили о том, что ВС РФ сбили 2 самолета и 3 вертолета ВСУ у острова Змеиный.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости