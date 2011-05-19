  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:17
140
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пленный полковник ВСУ: украинские войска не готовились к боям в Мариуполе

0 0

Морская пехота ВСУ не подготовилась к боевым действиям в Мариуполе. Такие показания предоставил пленный начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты полковник Дмитрий Кормянков. Видео с военнопленным было записано в одном из населенных пунктов ДНР, сообщает РИА Новости. 

По данным Кормянкова, украинские солдаты действовали по ситуации, заняв оборону статически.

Мы изначально не готовились к ведению боевых действий в населенном пункте. У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. 

Дмитрий Кормянков, пленный начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты, полковник 

Отметим, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск в лице командира бригады, героя Украины полковника Владимира Баранюка и начальника штаба полковника Дмитрия Кормянкова оказался в плену при выходе "Азовмаш".

Ранее мы сообщили о том, что ВС РФ сбили 2 самолета и 3 вертолета ВСУ у острова Змеиный.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военнопленный, всу, мариуполь, спецоперация на украине
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Видео,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии