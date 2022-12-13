Минобороны РФ: ВСУ потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлении

Также были уничтожены один танк, восемь боевых бронированных машин, автомобиль и гаубица Д-20.

Вооруженные силы Украины потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесли поражегние подразделениям воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка. Также были уничтожены один танк, восемь боевых бронированных машин, автомобиль и гаубица Д-20.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт".

Видео: Минобороны России