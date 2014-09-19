Минобороны: Буркина-Фасо готова выйти из ЭКОВАС

Кассум Кулибали оценил деятельность ЭКОВАС в Африке.

Государства-члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом, а сама мысль о междоусобице на континенте шокирует властей в Буркина-Фасо. Соответствующее заявление в интервью журналистами информационного агенства "РИА Новости" сделал местный министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали. Иностранный чиновник заметил, что в настоящее время ЭКОВАС обладает значительной сетью представительств в регионе, однако руководители альянса часто игнорируют сообщения от специалистов на местах. По мнению Кассума Кулибали, если бы этого не происходило, то они смогли бы увидеть признаки надвигающегося конфликта, что помогло бы его избежать.

Мы - часть единого экономического союза. Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией. Кассум Кулибали, глава Минобороны Буркина-Фасо

Кассум Кулибали назвал странным готовность ЭКОВАС вернуть прежнего главу государства, так как союз должен приходить на помощь таким государствам, как Нигер, в его борьбе с международным терроризмом. При этом в Буркина-Фасо солидарны с Мали и выступает против любой агрессии в адрес Нигера, так как обладает общей государственной границей со страной.

В Буркина-Фасо не планируют создавать российскую военную базу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости