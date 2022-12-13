Минобороны Белоруссии сообщило о начале самостоятельной эксплуатации "Искандера"

Отметается, что в стране достаточно ракет к комплексу, которые смогут выполнять любую задачу.

Минобороны Белоруссии сообщило о начале самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В состав комплекса входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения. По словам начальника ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии Руслана Чехова, в стране достаточно ракет к "Искандеру", которые смогут выполнять любую задачу.

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Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь