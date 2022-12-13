Лукашенко встретили в Зимбабве с танцами

Его лично встретил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого",

Белорусский лидер прибыл в аэропорт Хараре, где его лично встретил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. По случаю визита Лукашенко на территории аэропорта собрались местные жители, которые встретили президента Белоруссии танцами под барабанную музыку.

Отмечается, что сегодня, 31 января, Лукашенко и Мнангагва проведут официальные переговоры.

Ранее Лукашенко высказался о белорусах, воюющих на стороне Украины.

Видео: Telegram / Пул Первого