Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику

В Белоруссию прибывают военные, входящие в региональную группировку Союзного государства.

Российские войска продолжают прибывать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

В социальных сетях ведомства опубликовали видео, на котором показано прибытие эшелонов с российскими военнослужащими и техникой. Отмечается, что в Белоруссию прибывают военные, входящие в региональную группировку Союзного государства.

Напомним, что решение о создании региональной группировки войск между Россией и Белоруссией принято и реализуется исключительно в национальных интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства.

Ранее мы сообщали, что в Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки.

Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь