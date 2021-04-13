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Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику

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В Белоруссию прибывают военные, входящие в региональную группировку Союзного государства.

Российские войска продолжают прибывать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

В социальных сетях ведомства опубликовали видео, на котором показано прибытие эшелонов с российскими военнослужащими и техникой. Отмечается, что в Белоруссию прибывают военные, входящие в региональную группировку Союзного государства.

Напомним, что решение о создании региональной группировки войск между Россией и Белоруссией принято и реализуется исключительно в национальных интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства.

Ранее мы сообщали, что в Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки.

Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Теги: минобороны белоруссии, прибытие, российские военные
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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