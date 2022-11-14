Минобороны Азербайджана заявило о "нейтрализации" военной части в Карабахе

Отмечается, что в данной части азербайджанские военные неоднократно фиксировали "незаконную деятельность".

Представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил о "нейтрализации" военной части в Карабахе. Об этом сообщили в военном ведомстве страны.

По словам Эйвазова, в рамках антитеррористических мероприятий была полностью нейтрализована военная часть в районе населенного пункта Тепекенд. Он подчеркнул, что в данной части азербайджанские военные неоднократно фиксировали "незаконную деятельность".

Ранее Эрдоган на сессии ГА ООН заявил, что Карабах является территорией Азербайджана.

Видео: Telegram / РИА Новости