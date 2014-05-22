Эрдоган на сессии ГА ООН заявил, что Карабах является территорией Азербайджана

Глава Турции поддержал Баку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах, в котором Азербайджан начал "контртеррористические мероприятия", является территорией под контролем Баку. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке. Политик уточнил, что власти Еревана не смогли воспользоваться исторической возможностью на данной территории.

Карабах - это территория Азербайджана. Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем. Мы идем вместе под лозунгом "одна нация, два государства", защищая свою территориальную целостность. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган призвал мировое сообщество признать независимость Северного Кипра.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций