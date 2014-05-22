Эрдоган призвал мировое сообщество признать независимость Северного Кипра

Глава Турции оценил политику по Средиземноморью.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал с трибуны ООН признать Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК, не признана странами - членами ООН, за исключением Анкары) и установить с ней дипломатические отношения. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке. Политик объявил коллегам о том, что ждет от миротворческих сил на острове Кипр тщательного соблюдения принципа беспристрастности. Он добавил, что в ООН не должны больше терять свою репутацию.

Несмотря на искренние усилия турок-киприотов, остается фактом то, что федеративное решение на острове не может быть достигнуто. Мы призываем международное сообщество принять это, признать независимость ТРСК и установить дипломатические, политические и экономические отношения с этой страной. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Доплнительно лидер страны уточнил политику Турции в отношении региона Восточного Средиземноморья. Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что эту территорию можно превратить в регион мира, процветания и стабильности только при условии соблюдения прав и законов для всех граждан. Анкара не намерена игнорировать свои права в регионе.

Эрдоган заявил о готовности Турции к любым шагам для мирного решения украинского конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций