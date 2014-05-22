Эрдоган заявил о готовности Турции к любым шагам для мирного решения украинского конфликта

В Турции призвал возобновить зерновую сделку.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит свои усилия по достижению дипломатического решения украинского конфликта на Украине и Анкара готова оказать любое содействие в вопросе. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке.

Мы изначально говорили, что не будет выигравших и проигравших. Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик напомнил о перспективах возобновления зерновой сделки. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет продолжать прилагать усилия для возобновления договоренностей по поставкам зерновой продукции, и дущих по Черному морю. По мнению специалиста, невыполнение условия договоренностей приведет мир к новым мировым кризисам.

Эрдоган призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций