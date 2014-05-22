Эрдоган призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН

В Турции напомнили о том, что "мир больше пяти".

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова призвал ООН расширить состав Совета Безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке. Он пояснил, что требуется увеличить количество постоянных членов СБ, в который сейчас входят Россия, Великобритания, США, Франция и Китай. Политик поддержал призыв Антониу Гутерриша к реформированию структуры и повышения уровня эффективности.

К сожалению, сейчас мы не можем нарисовать более оптимистичную картину мира. Совет Безопасности не может больше гарантировать мировую безопасность и стал полем битвы политических стратегий пяти стран. Мы вновь говорим, что мир больше пяти. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что "Мир больше пяти" представляет из себя слоган, который остается одним из основных международных призывов Реджепа Тайипа Эрдогана на протяжении последних лет. Глава Турции продолжает настаивать, что СБ ООН необходимо расширять для повышения эффективности дискуссий и решений, так как существующее положение ущемляет права других государств.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций