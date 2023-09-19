Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине

Глава Турции рассказал о том, что Россия хочет быстрого завершения регионального кризиса.

Турецкий лидер реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Россия не уйдет с территории Крыма. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью американской журналистке с телеканала PBS. Ранее глава государства заметил, что украинский кризис продлится долго. При этом в Анкаре уверены, что российский коллега Владимир Путин на самом деле выступает за скорейшее разрешение и завершение регионального конфликта.

Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…>. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган прокомментировал возможность отказа Турции от вступления в ЕС.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour