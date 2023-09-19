Эрдоган прокомментировал возможность отказа Турции от вступления в ЕС

Анкара никогда не полагалась на помощь со стороны Евросоюза, потому то не видит в ней необходимости. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS. Иностранный политик оценил возможность отказаться от вступления страны в состав ЕС.
Турция на протяжении последних пяти десятилетий стоит у порога Евросоюза, и мы всегда были самодостаточны. Мы никогда не полагались на средства или поддержку, получаемые от ЕС, так что для нас в этом нет необходимости.
Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции
Глава государства добавил, что вопросы вступления Турции в ЕС и членства Швеции в НАТО не связаны между собой. Он напомнил, что страна поддержит заявку Стокгольма после того, как он проявит собственную инициативу и выполнит взятые на себя международные обязательства по поводу пресечения террористической деятельности.
Эрдоган резко ответил журналистке американского СМИ по поводу Османа Кавала.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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