Эрдоган прокомментировал возможность отказа Турции от вступления в ЕС

Глава Турции ценил контакты со Швецией.

Анкара никогда не полагалась на помощь со стороны Евросоюза, потому то не видит в ней необходимости. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS. Иностранный политик оценил возможность отказаться от вступления страны в состав ЕС.

Турция на протяжении последних пяти десятилетий стоит у порога Евросоюза, и мы всегда были самодостаточны. Мы никогда не полагались на средства или поддержку, получаемые от ЕС, так что для нас в этом нет необходимости. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Глава государства добавил, что вопросы вступления Турции в ЕС и членства Швеции в НАТО не связаны между собой. Он напомнил, что страна поддержит заявку Стокгольма после того, как он проявит собственную инициативу и выполнит взятые на себя международные обязательства по поводу пресечения террористической деятельности.

Эрдоган резко ответил журналистке американского СМИ по поводу Османа Кавала.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour