Эрдоган резко ответил журналистке американского СМИ по поводу Османа Кавала

Президент Турции оценил ситуацию с правозащитником.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство журналистке американского телеканала PBS Амне Наваз, которая неоднократно пыталась перебить иностранного политика, когда тот отвечал на вопрос о судьбе правозащитника Османа Кавалу, приговоренного Анкарой к пожизненному заключению.

Почему это вас так беспокоит? Турция - правовое государство. В правовом государстве такие решения принимает судебная власть. Если судебная власть приняла решение в этом направлении, то давайте уважать это решение судебной власти. Я не могу говорить от имени судебной власти. Этот человек, которого вы упомянули (Кавала), был финансистом протестов. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава Турции резко выразил недовольство корреспондентке. Он пояснил, что она не имеет право перебивать его. Он заметил, что ей придется уважать решение местных судебных органов. Речь идет об известном правозащитнике, основателе культурного фонда Anadolu Kültür AŞ. В частности, это движение поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств.

Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour