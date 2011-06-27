Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

Глава Турции напомнил, что Москва остается соседом для Анкары.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил о том, что доверяет Москве и российскому президенту Владимиру Путину не меньше, чем коллективному Западу. Корреспондент задал иностранному политику вопрос о том, что глава РФ якобы использовал зерновую сделку в качестве своего преимущества в региональном конфликте. По мнению журналиста, после этого действиям Кремля нельзя доверять. Однако Эрдоган ответил отрицательно. Он добавил, что не согласен с точкой зрения ведущего. Он уточнил, что половина природного газа для Турции поступает из России, поэтому Анкара солидарна с соседней страной.

У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour