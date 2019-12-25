Петербуржец, который расторг контракт с воинской частью, вернул единовременную выплату

С него взыскали 100 тыс. рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел иск Городского информационно-расчетного центра к петербуржцу о взыскании 100 тыс. рублей единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Мужчина 23 мая 2022 года заключил контракт, его зачислили гранатометчиком в списки личного состава воинских частей, принимающих участие в СВО. На счет горожанина была предоставлена единовременная материальная помощь в 100 тыс. рублей. Однако 21 июля того же года его досрочно уволили приказом командира мотострелковой дивизии в связи с невыполнением условий контракта.

Но, дело в том, что в силу пункта 7 Порядка предоставления ЕМП, решение об отказе в выплате принимается в случае досрочного расторжения контракта по основаниям, не связанным с получением увечья, ранения, контузии при исполнении обязанностей военной службы, за исключением случаев наличия вины гражданина в получении указанного вреда здоровью. В иных случаях невыполнения условий контракта, ЕМП подлежит взысканию. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Суд взыскал с жителя Петербурга в пользу СПб ГКУ "Городской информационно-расчетный центр" 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: на выплаты участникам СВО в Петербурге направят дополнительно 4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV