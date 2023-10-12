На выплаты участникам СВО в Петербурге направят дополнительно 4 млрд рублей

Соответствующее решение озвучили в городском парламенте.

В ходе заседания бюджетно-финансового комитета петербургского парламента стало известно, что из городского бюджета выделят дополнительные средства на выплаты участникам СВО.

Так, на 5,1 млрд рублей вырастут расходы на их семьи, пишет "Деловой Петербург".

Наибольшая часть от суммы – это выплаты самим участникам, 4 млрд рублей. Светлана Енилина, председатель комитета финансов парламента Петербурга

Корректировка бюджета на прошлый год предполагала увеличение выплат участникам спецоперации в три раза – с 500 млн рублей до 1,5 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в ЗакСе предложили скрывать данные участников СВО во время выборов.

Фото: Piter.TV