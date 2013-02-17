В ЗакСе предложили скрывать данные участников СВО во время выборов

Инициатива направлена против мошенников, которые могут захотеть ограбить кандидата или его семью.

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы выступили с федеральной инициативой, которая, по их мысли, должна обеспечить анонимность данных о месте жительства и доходах участников СВО, которые выдвигают свою кандидатуру на выборах, – сообщает издание 78.ru.

Инициатива, согласно мысли парламентариев, обеспечит безопасность для кандидата и его семьи от мошенников, которые действуют в интересах или по заданию недружественных государств. Сокрытие данных о доходах и адресе должно помешать планам потенциальных злоумышленников.

Ранее стало известно о том, что участников СВО хотят освободить от курортного сбора.

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