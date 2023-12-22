Участников СВО в Петербурге намерены освободить от курортного сбора

Поправка касается и сопровождающих их лиц.

Губернатор внес в Законодательное Собрание Петербурга предложения по корректировке закона о курортном сборе. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 3 июня.

Предлагается освободить от курортного сбора участников специальной военной операции (СВО), которые проходят в городе на Неве лечение, медицинское обследование, медико-психологическую реабилитацию. Поправка касается и сопровождающих их лиц.

Подтвердить принадлежность к данной категории необходимо документами, предоставляемыми государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории Санкт-Петербурга, или Министерством обороны Российской Федерации. Пресс-служба Смольного

Помимо этого, в развитие указа президента РФ расширена льгота для многодетных семей.

Ранее на Piter.TV: туристов предлагают штрафовать на 2 тыс. рублей за неуплату курортного сбора в Петербурге.

Фото: Piter.TV