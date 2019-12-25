Из-за снайперского попадания погиб Ашот Микаелян.

Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в официальном сообщении оборонного ведомства. По данным специалистов, военнослужащий погиб в результате снайперского огня около 01:10 утра по местному времени (00:10 по московскому времени) 27 июля. Жертва находилась на боевой позиции в воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении государственной границы.

Смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Ашот Микаелян сообщение Минобороны Армении

Напомним, что боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном возобновились с 12 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах на границе в Товузском и Тавушском районах. Эти территории располагаются в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.

В Великобритании оценили российский флот.