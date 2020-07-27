В Великобритании оценили российский флот

В Daily Mail прокомментировали оснащение военно-морских сил России.

В Великобритании оценили российский военно-морской флот. Об этом сообщили журналисты из местного издания Daily Mail. Авторы публикации заявили, что 26 июля РФ продемонстрировала миру растущую мощь собственной армии. В материале отмечено, что за последние годы Москве удалось уделить большое внимание модернизации флота. В комментариях пользователи восхитились проведенным в Петербурге парадом.

В 2020 года президент РФ Владимир Путин анонсировал вхождение в состав ВМФ России 40 боевых кораблей, а также оснащение бортов гиперзвуковым оружием.

Напомним, что в Петербурге состоялся военно-морской парад в честь Дня ВМФ. В нем приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 46 кораблей и судов. Торжественные мероприятия также состоялись в Североморске, Владивостоке, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и порту Тартус в Сирии.

Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ко Дню ВМФ в Петербурге.

Видео: Youtube/ Минобороны России