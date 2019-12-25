Парад ВМФ в Петербурге посетила политическая элита страны

Вместе с президентом на торжество прибыли Валентина Матвиенко, Александр Гуцан и другие.

На парад ко Дню ВМФ, посвященный 75-ой годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, прибыли президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы регионов, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Также на параде были председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов.

Участие в празднике приняли моряки и авиаторы всех флотов страны. Так, по Неве и Финскому заливу прошли 46 кораблей, катеров и подводных лодок.

Ранее мы писали, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил испытания в полном объеме.

Фото носит иллюстрационный характер: Piter.tv