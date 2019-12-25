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Минобороны Армении опровергло заявление Баку о ракетном ударе по Габалинскому району
Сегодня, 9:17
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matveyvn

Минобороны Армении опровергло заявление Баку о ракетном ударе по Габалинскому району

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Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы.

Минобороны Армении опровергло заявление Баку о ракетном ударе по Габалинскому району и преследует цель вовлечь страну в военные действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Арцруна Ованнисяна.

Данное заявление является очередной провокацией Азербайджана.

Арцрун Ованнисян, официальный представитель Минобороны Армении

Ранее Никол Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы. Он уточнил, что Баку понесли большие потери в рамках вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. 

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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