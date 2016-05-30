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Минобороны Армении назвало недопустимыми попытки вовлечь армию в политические процессы
Сегодня, 16:40
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matveyvn

Минобороны Армении назвало недопустимыми попытки вовлечь армию в политические процессы

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Подчёркивается, что армия считается аполитичной структурой.

Минобороны Армении назвало недопустимыми попытки вовлечь армию в политические процессы. Заявление сделано через пресс-службу ведомства.

Вооруженные силы Республики Армения полностью защищают границы нашей Родины и обеспечивают безопасность.

цитата из сообщения Минобороны Армении

В нём подчёркивается, что армия считается аполитичной структурой и любая попытка вовлечения её в политические процессы угрожает стабильности и безопасности страны.

Ранее Пашинян приказал военным охранять территориальную целостность страны.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, минобороны армении, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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