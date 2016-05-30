Минобороны Армении назвало недопустимыми попытки вовлечь армию в политические процессы. Заявление сделано через пресс-службу ведомства.
Вооруженные силы Республики Армения полностью защищают границы нашей Родины и обеспечивают безопасность.
цитата из сообщения Минобороны Армении
В нём подчёркивается, что армия считается аполитичной структурой и любая попытка вовлечения её в политические процессы угрожает стабильности и безопасности страны.
Ранее Пашинян приказал военным охранять территориальную целостность страны.
Фото: pixabay.com
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