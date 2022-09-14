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Минобороны Армении: Азербайджан вновь начал наступательные действия

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Наступательные действия на границе двух стран начались утром 14 сентября.

Азербайджан вновь начал наступательные действия. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

По его словам, наступательные действия на границе Армении и Азербайджана начались утром 14 сентября. Азербайджанские военные использовали в направлении Джермука ударные беспилотники. Торосян отметил, что на других направлениях было сравнительно спокойно.

Вся ответственность за создавшуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.

Арам Торосян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Ранее мы сообщали, что в Армении начался протест с требованием импичмента премьеру Пашиняну

Видео: Минобороны Армении

Теги: арам торосян, граница, минобороны армении, наступательные действия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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