Минобороны Армении: Азербайджан вновь начал наступательные действия

Азербайджан вновь начал наступательные действия. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.
По его словам, наступательные действия на границе Армении и Азербайджана начались утром 14 сентября. Азербайджанские военные использовали в направлении Джермука ударные беспилотники. Торосян отметил, что на других направлениях было сравнительно спокойно.
Вся ответственность за создавшуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.
Арам Торосян, пресс-секретарь Минобороны Армении
Ранее мы сообщали, что в Армении начался протест с требованием импичмента премьеру Пашиняну
Видео: Минобороны Армении
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все