Минниханов: собрано 20 млн рублей пожертвований для жертв и пострадавших в Казани

В Татарстане продолжают выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что семьям пострадавших и погибших при стрельбе в Казани удалось собрать порядка 20 миллионов рублей в качестве пожертвований. Об этом чиновник сообщил на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина.

Политик поручил региональным властям "пошире" посмотреть на вопросы помощи каждой семье. Минниханов пообещал, что банковские организации закроют вопросы с кредитами родных погибших и раненых.

На данный момент уже шесть семей, лишившиеся детей во время трагедии, получили компенсацию в размере одного миллиона рублей. Шестеро пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, получили выплату в размере 400 тысяч рублей на каждого пациента.

Устроившему стрельбу в Казани провели наркологическую экспертизу.

Видео: kremlin.ru