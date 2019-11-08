Музеи воспользуются опытом охраны аэропортов

Минкультуры РФ планирует внедрить систему выявления неадекватных посетителей в музеях.

Минкультуры РФ планирует внедрить систему выявления неадекватных посетителей в музеях. Культурные учреждения планируют использовать охранные технологии, которые установлены в аэропортах. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу профильного департамента Владислава Кононова.

Спикер считает, что таким образом сотрудники музеев смогут повысить уровень безопасности для экспонатов. Сейчас отрасль находится на передовой линии общественного внимания. Из-за этого учащаются случаи странного поведения отдельных посетителей .

И этому тоже нужно научиться противостоять заметил эксперт

Кононов напомнил, что наблюдение ведется тайно, а к человеку подходят только в крайнем случае. Если посетитель вызывает подозрения, то к нему может подойти охрана и попросить предоставить документы.

Ранее Piter.tv писал о том, что проект музея в Конюшенном ведомстве претендует на международную награду.

Фото и видео: Piter.tv