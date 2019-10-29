Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Исследование профинансированных государством фильмов провела газета "Ведомости".

С 2015 года Минкульт поддержал рублем 155 фильмов, из которых 80 картин увидели меньше 10 тыс зрителей. Три десятка фильмов собрали минимальную аудиторию – менее тысячи зрителей.

В кинотеатрах не вышли фильмы "Любовь без правил", а также картины от продюсера Александра Тютрюмова "Весури" и "Бесславные придурки". Минимальный зрительский интерес показали фильмы киностудии "Ленфильм" – "Птица" с Иваном Охлобыстиным и "Развод по собственному желанию" – 3,5 тысячи зрителей. Работы других продюсеров – "Клинч" и "Исповедь Z@drota" – не набрали и 10 тысяч зрителей.

Отметим, что структура Минкульта – Фонд кино – ежегодно выделяет на создание фильмов в России порядка 5 млрд рублей. Часто проектам направляются безвозвратные средства, а создателям картин достаточно сдать копию государству. Номинально показ фильма в кинотеатрах, на фестивалях или на ТВ не требуется.

Ранее мы сообщали о появлении новой базы Минкульта. Там появился настоящий "черный список" российских кинематографистов.

Видео: Piter.TV