Минкульт представил "черный список" кинематографистов

В лидерах антирейтинга оказались фильм с Димой Биланом и картина про Деда Мороза-волшебника.

С понедельника, 21 октября, Министерство культуры РФ представило общественности новые разделы Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.

В пятерке самых кассовых фильмов, снятых при господдержке, лидирует "Движение вверх". Компанию картине составили "Т-34", "Последний богатырь", "Лёд" и "Викинг".

В список фильмов-"должников" вошли такие картины как "Герой", "Дед Мороз. Битва магов", "Ночные стражи" и два незавершенных проекта – "Алладин" и "Рок энд Роад".

Ранее мы сообщали о том, что Минкульт РФ внедрит новую систему прозрачности господдержки кино.

Видео: YouTube / CareerOneStop