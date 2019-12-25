Генсек альянса призвал бороться с коронавирусом, но не забывать о террористических угрозах.

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии коронавируса.Чиновники встретились в рамках пресс-конференции в Брюсселе. С заявлением в Брюсселе также выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Спикер рассказал, что страны НАТО организовали более 100 воздушных миссий, связанных с транспортировкой медицинского оборудования, техники и зараженных пациентов.

Содействовали строительству 25 полевых госпиталей, обеспечили более 25 тысяч койко-мест прокомментировал генсек НАТО

Йенс Столтенберг добавил, что более четырех тысяч человек из представителей медицинской службы альянса помогают гражданскому населению в борьбе против распространения COVID-19. По словам генсека альянса, террористические угрозы для союзников будут всегда. Альянс готов реагировать на военные действия России и соответственно отвечать государству.

НАТО не должен заниматься предоставлением медицинской помощи, она может лишь поддерживать гражданские структуры прокомментировал спикер

Столтенберг призвал страны обеспечивать доступность военных потенциалов, чтобы руководство альянса могло планировать дальнейшую поддержку гражданских лиц. Однако первоочередной задачей остается защита и оборона союзников. По мнению Столтенберга, пандемия коронавируса не должна сказаться на коренных приоритетах НАТО.

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