Йозеф Сикела объяснил, что ожидается информация от Дании и Швеции.

Министры ЕС заслушают в Брюсселе доклад о диверсии на "Северном потоке". Об этом журналистам рассказал чешский министр по энергетике, промышленности и торговли Йозеф Сикела во время своего прибытия на экстренное заседание в Брюсселе. Чиновник отметил, что ожидаются доклады от делегаций Дании и Швеции.

Сегодня мы заслушаем информацию от коллег об атаке на газопровод "Северный поток". Это была атака на объект инфраструктуры ЕС. Мы не можем допустить, чтобы наша безопасность была поставлена под угрозу. Йозеф Сикела, глава Минэнерго Чехии

Европейские министры должны будут сосредоточатся на обсуждении проектов по реализации конкретных мер помощи гражданам и бизнесу ЕС по преодолению негативных последствий. В частности, планируется ограничить стоимость на энергию для местных домохозяйств.

Чехия: предельные цены на газ не обсуждаются на встрече глав Минэнерго ЕС.

Фото и видео: European Commission