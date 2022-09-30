Чехия: предельные цены на газ не обсуждаются на встрече глав Минэнерго ЕС

Йозеф Сикела объяснил, что вопрос не стоит на повестке дня 30 сентября.

В Чехии заявили, что предельные цены на газ не обсуждаются на встрече глав Минэнерго ЕС. Соответствующее заявление сделал министр по энергетике Йозеф Сикела во время своего прибытия на заседание профильных ведомств Евросоюза в Бюрсселе. Чиновник отметил, что делегаты не будут поднимать вопрос о введении потолка стоимости на голубое топливо из России на данном мероприятии.

Вопрос о лимите на газ сегодня не стоит на повестке дня. Все возможно, но я ожидаю, что это будет следующим пунктом повестки. Йозеф Сикела, глава Минэнерго Чехии

Напомним, что министры по энергетике ЕС 9 сентября не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ. После этого чиновники поручили специалистам из Европейской комиссии проанализировать возможность ограничений цены на все виды российского природного газа, включая СПГ.

Еврокомиссия предложила создать правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть.

Фото и видео: European Commission