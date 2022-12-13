Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола

Джиллиан Киган рассказала о законопроекте Лондона по поддержке детей в возможности смены пола.

Министр по образованию Великобритании Джиллиан Киган рассказала о том, что подростки в Соединенном Королевстве смогут решать вопросы смены пола с 16 лет. По мнению чиновницы, дети в данном возрасте являются уже достаточно взрослыми для того, чтобы принимать решение о своем гендере и поле. Соответствующее заявление эксперт сделала в эфире местного телеканала Sky News. Она ответила на вопрос ведущей о том, не является ли предложенный возраст слишком низким.

Нет, на самом деле я так не думаю. Я работала в 16 лет, я платила налоги в 16 лет, я могла сама решать за себя в 16 лет. Джиллиан Киган, министр по образованию Британии

Джиллиан Киган добавила в программе, что прекрасно понимает решение британского правительства заблокировать предлагаемый Шотландией законопроект, так как на территории страны не может быть двух "потенциально конкурирующих" законодательства или отсутствия ясности в отношении признания пола.

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Фото и видео: YouTube / Sky News