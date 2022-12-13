Мариуш Блащак оценил успешные результаты РСЗО американского производства на Украине.

Министр обороны Польши рассказал общественности о том, что около государственной границы с Калининградской областью России военные разместят первые установки реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками торжественного мероприятия, посвященного принятию присуги на службу солдатами Войска польского.

Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские Himars. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Как вы знаете, Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок зарядных модулей Himars. Мариуш Блащак, министр по обороне Польши

Эксперт напомнил коллегам о том, что подобные РСЗО Himars военные из США поставили на Украину. По мнению министра, важно, чтобы польские Вооруженные силы также были надежно защищены оружием, которое уже успело зарекомендовать с ебя на поле боевых действий.

Польша поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2.

Фото и видео: YouTube / Zostań Żołnierzem