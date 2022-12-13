Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков

Борис Писториус напомнил, что техника примет участие в боевых действиях на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам телеканала WELT, что не понимает людей, которые радуются поставкам танков немецкого производства Вооруженным силам Украины. По мнению чиновника, на самом деле в ситуации нет ничего веселого. Он пояснил, что речь идет о применении тяжелой техники в условиях регионального конфликта в Европе. Эксперт признал, что осознает обеспокоенность каждого мужчины или каждой женщины в том, что Берлин отправляет свои танки в зону боевых действий на Украину.

Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине.

Фото и видео: WELT