Борис Писториус рассказал о решении о выделенной новой военной помощи Киеву.

Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 киевскому режиму. В эфире местных телеканалов глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус объяснил, что Вооруженные силы Украины получат тяжелую технику от Берлина не ранее, чем через три - четыре месяца. Ранее в среду 25 января правительство ФРГ заявило о том, что приняло решение передать ВСУ немецкие танки. Ими будет создано два батальона. на первом этапе военной помощи страны коллективного Запада отправят одну роту из 14 единиц боевых машин типа А6. Эти средства сейчас находятся в запасе у бундесвера ФРГ.

Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится. Борис Писториус, глава Минобороны Германии

Чиновник пояснил прессе, что все правительственные меры, касающиеся поддержки Украины, Юерлин предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь также на то, чтобы самой не стать стороной регионального конфликта.

НАТО не должна быть стороной конфликта не Украине, заявили в Германии.

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