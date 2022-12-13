НАТО не должна быть стороной конфликта не Украине, заявили в Германии

Борис Писториус рассказал б украинском кризисе и помощи для ВСУ.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус считает, что НАТО не должна быть стороной конфликта на Украине. Об этом чиновник сообщил журналистам в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Йенсом Столтенбергом. Он пояснил, что данный принцип действует и сегодня, говоря о ситуации в регионе боевых действий. Эксперт подчеркнул, что Берлин продолжает оказывать существенную поддержку киевскому режиму. Европейское государство находится в рейтинге лидеров по объем поставленных запасов для ВСУ.

Принцип действует и сегодня: НАТО не должна стать при этом стороной войны. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard.

Фото и видео: YouTube / phoenix