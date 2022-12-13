ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard

Борис Писториус призвал взвесить "за" и "против" поставок немецких танков Украине.

ФРГ и международные союзники Украины не договорились о поставках киевскому режиму танков немецкого производства Leopard. Об этом журналистам по завершению рабочей встречи группы Запада по оказанию военной поддержке Украины рассказал новый министр по обороне Германии Борис Писториус. Мероприятие проводилось на американской базе "Рамштайн".

Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения. Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard Борис Писториус, глава Минобороны Германии

Глава Минобороны добавил, что назначил специальную инспекцию, которая оценит последствия положительного решения по передаче Leopard 2 КУкраине. Он напомнил о том, что страна обязана уделять большое внимание вопросу национальной безопасности. При этом сейчас Борис Писториус видит как положительные, так и отрицательные аргументы поставок танков для ВСУ. Он отметил, что требуется проанализировать все "за" и "против". В числе отправляемых систем эксперт обозначил ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard.

Глава Союза военнослужащих бундесвера заявил о критическом состоянии войск.

Фото и видео: Telegram / На видео видно