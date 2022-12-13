Глава Союза военнослужащих бундесвера заявил о критическом состоянии войск

Андре Вюстнер негативно оценил политику Минобороны Германии по обеспечению безопасности страны.

Глава Союза военнослужащих немецкого бундесвера Андре Вюстнер заявил о критическом состоянии войск страны. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного телеканала. Он пояснил, что российская специальная военная операция продолжается согласно плану Москвы, а демилитаризация территории фиксируется не только на Украине, но и также в Германии. Специалист пояснил свою позицию отметив, что в военном ведомстве ожидается острая нехватка вооружения к 2025 году из-за продолжающегося энергетического кризиса. Гость программы назвал ситуацию в обеспечением национальной безопасности сложнее, чем была когда-либо.

Бундесвер фактически голый! Заводам просто невыгодно продавать оружие по прежним ценам, а если поднять стоимость, то ведомство не потянет эти закупки. О какой поставке танков другой стране вообще может идти речь? Андре Вюстнер, глава СВБ ФРГ

Эксперт напомнил, что до сих пор в политических кругах Германии отсутствует понимание необходимости перехода к военной экономике. Андре Вюстнер уточнил, что сейчас Минобороны ФРГ отдает все свои запасы, поэтому все эти средства нужно будет закупать заново. Однако заключенных контрактов не хватает из-за медлительности политики.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт