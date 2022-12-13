Байден ушёл от журналистов после вопроса, как скоро Украина получит танки

Лидер Белого дома сбежал от прессы, обступившей его.

Американский президент Джо Байден ушёл от журналистов после вопроса о том, как скоро Вооруженные силы Украины получат танки. Лидер Белого дома отметил, что страны коллективного запада окажут киевскому режиму всю необходимую помощь. Он отказался уточнять, поддерживает ли он лично предоставление Германией разрешения на отправку танков немецкого производства в зону проведения российской специальной военной операции. Корреспонденты хотели узнать у политика о том, одобряет ли он призыв польских коллег о том, чтобы Берлин и другие европейские страны приступили к процессу передачи танков Leopard для ВСУ.

Украина получит всю помощь, в которой она нуждается. Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре с Джо Байденом якобы проинформировал его о намерении Берлина разрешить поставки киевскому режиму своих боевых танков Leopard 2 только в том случае, если Вашингтон со своей стороны предоставит Украине танки Abrams.

Байден намерен пройти регулярный медосмотр до конца января.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье