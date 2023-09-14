Министр обороны ФРГ счел неуместным тон заявлений Кулебы о Taurus

Борис Писториус рассказал о военной помощи для ВСУ.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неуместным выбор формулировок со стороны украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о немецких ракетах Taurus, которые киевский режим хотел бы получить от Берлина. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в рамках своего выступления на мероприятии в Федеральной академии политики безопасности. Эксперт добавил, что этот инцидент все равно не скажется отрицательно на дальнейшем сотрудничестве между странами в вопросе военной помощи.

Абсолютно разделяю прохладную реакцию Анналены. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно. Борис Писториус, глава Минобороны Германии

Эксперт подчеркнул, что говорит не о смысловом содержании фразы Дмитрия Кулебы, а том, что "неверным в тот момент был тон" украинских заявлений.

Союзники Киева обсудили создание центра по обслуживанию танков Leopard 2.

Фото и видео: YouTube / Bundesakademie für Sicherheitspolitik